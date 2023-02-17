Жена Александра Малинина пожаловалась на ограбление

Жена Александра Малинина Эмма — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Она владеет клиникой в Германии.

Но недавно успешная дама пережила шок: ее аккаунт атаковали мошенники. Эмма утратила всю информацию, которую ранее выложила в Сеть.

Не могу передать, как неприятно видеть, что некто хозяйничает у тебя в профиле – это сравнимо с ограблением. Такой же стресс.

Многие посты и тексты, в которые вкладывала душу и время, которые были полезны для вас, удалены. Несколько продуктивных лет буквально за несколько часов стерты, — поделилась переживаниями Малинина.