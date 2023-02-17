Жена Александра Малинина пожаловалась на ограбление

2023-02-17 21:22

60-летняя врач пострадала от действий виртуальных злоумышленников, которые взломали ее аккаунт.

Жена Александра Малинина Эмма — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Она владеет клиникой в Германии.

Но недавно успешная дама пережила шок: ее аккаунт атаковали мошенники. Эмма утратила всю информацию, которую ранее выложила в Сеть.

Не могу передать, как неприятно видеть, что некто хозяйничает у тебя в профиле – это сравнимо с ограблением. Такой же стресс.

Многие посты и тексты, в которые вкладывала душу и время, которые были полезны для вас, удалены. Несколько продуктивных лет буквально за несколько часов стерты, — поделилась переживаниями Малинина.

По словам женщины, она вовремя обнаружила происходящее и пресекла дальнейшие поступки мошенников.

Я легко не сдаюсь. Главное, что все живы-здоровы, а остальное восстановлю и еще напишу!» - подытожила Эмма.

Опубликовано: Светлана Гарусева









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