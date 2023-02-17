Актриса Селена Гомес рассказала, почему она набрала лишний вес

Селена Гомес поведала в соцсетях, что причиной набора веса у нее стали лекарства, которые она вынуждена принимать из-за проблем со здоровьем.

В 2014 году у знаменитости была выявлена системная красная волчанка. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется не всегда легким течением. Поэтому Селена вынуждена принимать лекарства, побочным эффектом которых является задержка жидкости в организме.

Она рассказала, что как только она прерывает их прием, то вес уходит, но отказываться от лечения, чтобы выглядеть хорошо по мнению недоброжелателей она не собирается. Актриса сказала, что не стыдится своего тела, и будет и впредь делать все, чтобы чувствовать себя максимально здоровой.

Также она отметила, что не является моделью, поэтому требования к худобе считает неоправданными. Известно также, что в 2017 году Селена Гомес была вынуждена пойти на пересадку почки из-за проблем со здоровьем.