Упекут в психушку: почему люди боятся психотерапевтов, и как они могут нам помочь

Психотерапию обыватель нередко связывает исключительно с душевными заболеваниями и соответствующими клиниками, но помощь психотерапевта может быть нужна и здоровым людям.

Мы привыкли считать психотерапию чем-то опасным, тесно связанным с тяжелыми расстройствами поведения и личности, а потому в обществе и по настоящий момент еще бытует отношение к ней, как к медицинской сфере, которая занимается только и исключительно лечением людей, находящихся на учете в психоневрологических клиниках и диспансерах. Естественно, при наличии такого предубеждения человек будет всячески избегать контакта со специалистом, даже, если ему объективно нужна профессиональная помощь.

Наши переживания нас зачастую не только терзают, но и пугают. Происходит это потому, что мы крайне мало знаем о том, что такое психологическая травма и как психика человека пытается с ней справиться.

Визит к психологу или психотерапевту в сложной жизненной ситуации поможет разобраться, как использовать свой внутренний резерв, чтобы справиться с проблемой. В некоторых случаях будет полезна душевная беседа с близким человеком, а иногда не обойтись без профессиональной помощи квалифицированного специалиста.

Помимо этого, психотерапевт расскажет вам, что есть здоровая психика, и это знание поможет в дальнейшем мониторить свое состояние. Вы научитесь четко отличать психоэмоциональное здоровье от нездоровья, и своевременно принимать меры, чтобы не впасть в депрессивные состояния.