Конфликт внутренний и внешний: чем они отличаются, и к чему ведут

В конфликтологии выделяется основа из конфликтов внешних и внутренних, которые принципиально отличаются, но часто переходят друг в друга.

Наиболее часто встречается внешний межличностный конфликт. Уже по самому названию ясно, что это противостояние личностей, а значит, участников, как правило, двое. Возникновение его может быть как спонтанным в силу сиюминутно сложившейся ситуации, так и назревающим долгое время в скрытой форме. Часто такие конфликты случаются в стабильных рабочих (и иных) коллективах, а также в отношениях между друзьями или членами одной семьи.

Внутренний конфликт может присутствовать у личности, как рассогласование психоэмоциональной сферы одного и того же человека по конкретному вопросу или ситуации, а также представлять собой скрытую стадию враждебности одного человека по отношению к другому. Во втором случае дело, как правило, завершается межличностным конфликтом в острой его стадии.

Конфликт может возникать и между группами людей, как маленькими, так и большими. В этой ситуации в дело вступает психология масс, поэтому при разрешении такого конфликта психологи используют несколько иные приемы и тактики.