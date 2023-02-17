Женщина вышла замуж за любовь всей своей жизни через 43 года после расставания
Женщина вышла замуж за любовь всей своей жизни через 43 года после того, как мама заставила ее прекратить межрасовые отношения
Жанна и Стивен впервые встретились в 1971 году, когда она была первокурсницей, а он - выпускником Чикагского университета Лойолы.
Но мама Жанны категорически возражала против этих отношений, потому что не хотела, чтобы ее белая дочь встречалась с чернокожим мужчиной.
Тем не менее, пара тайно встречалась в течение семи лет.
Жанна закончила школу медсестер и нашла работу, которая требовала долгих поездок на работу и поздних смен.
Встречаться со Стивеном, у которого не было машины, стало сложнее.
Пара говорила о браке, но Жанна боялась сделать следующий шаг.
Я бы потеряла всю свою семью.
Однажды вечером, стоя на посту медсестры во время своей смены, Жанна сказала ему по телефону:
Я люблю тебя, но я просто не могу этого сделать.
Раздавленный новостями, Стивен потерял дар речи. Это был резкий конец, который будет преследовать Жанну долгие годы.
Я пожалела об этом тогда, я пожалела о том, как я это сделала, но я это сделала.
Они проведут следующие четыре десятилетия, ведя раздельную жизнь и не разговаривая друг с другом.
Перенесемся в 2021 год, когда Жанна была разведенной пенсионеркой, матери которой уже не было в живых.
Она начала искать Стивена из своего дома в Сидар-Милл, штат Орегон, но не смогла найти его в социальных сетях.
Все зашло в тупик, когда я попыталась найти его. От него практически не осталось и следа.
В апреле 2021 года Жанна нашла почтовый адрес своей племянницы и написала ей письмо. Женщина узнала, что Стивен в доме престарелых.
В мае 2021 года она позвонила в дом престарелых и попросила позвать Стивена. Сотрудник объяснил, что у пациентов не было прикроватных телефонов.
Она написала ему письмо, но ответа не последовало. Она позвонила снова, только для того, чтобы медсестра сказала ей, что он не может говорить по телефону.
В конце июня 2021 года Жанна отправилась в Чикаго, чтобы поговорить с ним лично.
Мне нужно было знать: с ним все в порядке? Был ли он женат? Простит ли он меня?
Когда она вошла в комнату, Стивен сразу узнал ее, назвал ее имя и начал плакать.
8 августа 2021 года он переехал в ее дом в Орегоне — и с тех пор он там.
73-летний Стивен:
Она замечательная. Она - мое сердце и душа. Я хочу жить с ней всегда.
Теперь Жанну зовут Джин Уоттс:
Мы можем провести остаток нашей жизни вместе, строя планы. Я с радостью взяла его фамилию. Я давно этого хотела.
Несколько месяцев спустя после радостной встречи он попросил ее выйти за него замуж.
Пара сказала "Да" 15 октября 2022 года перед примерно 65 гостями в доме пары. Их норфолк-терьеры, Туши и Джеффи, носили кольца.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Ангелина Крент
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