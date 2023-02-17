В Великобритании двум подросткам предъявили обвинение в убийстве девушки-трансгендера

Британская полиция арестовала парня и девушку по подозрению в убийстве 16-летней Брианны Гей.

Обоим подозреваемым по 15 лет. Брианну смертельно ранили в Уоррингтоне, ее нашли на дорожке местного парка.

У Гей было много подписчиков в соцсетях, поэтому ее смерть вызвала широкий общественный резонанс.

Полиции пока неизвестно, было ли преступление совершено на почве ненависти к трансгендерам.