В Великобритании двум подросткам предъявили обвинение в убийстве девушки-трансгендера
2023-02-17 22:07
Британская полиция арестовала парня и девушку по подозрению в убийстве 16-летней Брианны Гей.
Обоим подозреваемым по 15 лет. Брианну смертельно ранили в Уоррингтоне, ее нашли на дорожке местного парка.
У Гей было много подписчиков в соцсетях, поэтому ее смерть вызвала широкий общественный резонанс.
Полиции пока неизвестно, было ли преступление совершено на почве ненависти к трансгендерам.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Стоматолог из Северной Каролины надевает милые костюмы на работу, чтобы поднять настроение пациентам
Многие люди боятся ходить к стоматологу. Но в Гринсборо стоматолог Джуди Корнелисон всегда старается заставить своих пациентов расслабиться и улыбаться, когда они входят в офис.Подробнее...
-
-