Простые способы избавиться от муравьёв в теплице

К сожалению, муравьи могут приносить не только пользу, но и вред, особенно если речь идет о теплице.

Безопасные методы выведения насекомых:

Магазинная химия должна использоваться только в крайнем случае. Проблема в том, что «тяжелая артиллерия» будет негативно влиять на все окружающее пространство, а не только насекомых: грунт, растения, поверхности и материалы.

По сути, сейчас мы говорим о народных средствах, которые по своей эффективности ничем не уступают химическим препаратам. Конечно, применять их нужно правильно, тогда можно получить необходимый эффект.

Итак, все органические средства от насекомых в теплице можно разделить на несколько групп:

Травы – использовать можно свежую или высушенную мяту, гвоздику и полынь. Муравьи не переносят запах душистых трав, которые нужно разложить по всем углам и местам скопления насекомых.

Нашатырный спирт – некоторые люди путают его с чистым аммиаком, но составы несколько отличаются. Чтобы вытравить муравьев, нам нужно размешать 3-4 столовые ложки спирта в 5 литрах воды. Раствором опыляют места скопления насекомых и все проложенные дорожки.

Подсолнечное масло – использовать нужно чистое масло с выраженным запахом. Если обильно полить муравейник, то насекомые покинут привычное место обитания. Конечно, никто не гарантирует, что они полностью уйдут из теплицы.

Как еще можно устранить насекомых:

В некоторых случаях применимы физические ловушки. Например, использовать дно пластиковой бутылки и натуральное повидло (любые сладкие продукты). Если муравьев немного, то через пару дней он все прилипнут к поверхности пластика.

Муравьев можно потравить манкой с пшеном. Дело в том, что эти насекомые не смогут переварить такие продукты. Манку следует смешать в равных пропорциях с пшеном и рассыпать смесь на территории парника. Через несколько дней муравьев не станет – в буквальном смысле.

Еще один проверенный и эффективный способ связан с обычной сладкой водой. Нужно смешать сахар с водой, чтобы получилась кашица. Далее насыпаем полученный продукт на муравейник и ждем, когда насекомые погибнут. Как правило, на этот процесс уходит несколько дней или недель.

Пробуйте разные методики и способы. В любом случае вы сможете найти подходящий для себя вариант, чтобы не использовать вредную химию.