Причины появления плесени на земле в рассаде

Рассадный способ выращивания очень популярен и подходит для большинства культурных растений. Для получения крепкой и здоровой рассады нужно соблюдать агротехнику, а также использовать качественный питательный субстрат.

Что такое плесень и почему это плохо?

Плесенью называются микроскопические грибу, которые способны активно размножаться при помощи спор. Лучший источник питания для плесени — органические остатки. Дополнительным провоцирующим фактором появления считается высокая влажность.

Для садовых и огородных культур плесень опасна по ряду причин:

Может спровоцировать более серьезные болезни грибковой природы.

Нарушает процессы нормального питания растений и негативно влияет на кислотно-щелочной баланс грунта.

Нарушается здоровый воздухообмен.

Наблюдается общее падение иммунитета культур.

Иммунитет культур снижается

Наибольшую угрозу плесень представляет для еще неокрепших молодых сеянцев.

Откуда берется плесень в грунте для рассады?

Основными источниками развития плесени считаются:

Сам грунт.

Плесень, которая находится в доме или квартире.

Некачественные семена.

Способствуют образованию и стремительному размножению плесени следующие условия:

Тяжелый грунт.

Наличие неразложившихся растительных остатков.

Повышенный показатель кислотности.

Злоупотребление органикой.

Отсутствие дренажного слоя или недостаточное его качество.

Слишком большой размер посадочных емкостей, не подходящих для корневой системы выращиваемых культур.

Отсутствие проветривания во время выращивания рассады.

Некачественная вода для полива с предельным содержанием минеральных солей.

Чрезмерный полив. Грунт в этом случае не успевает просыхать и закисает.

Нехватка естественного ультрафиолета.

Эффективные методы борьбы:

Если вы заметили на грунте плесень, придется использовать арсенал средств и действий. Победить вредоносный грибок можно только комплексным подходом.

Для начала нужно тщательно проанализировать возможные ошибки в уходе. Может вам нужно сократить число поливов или переместить рассаду в помещение с более высокой температурой.

Задача усложняется, когда проблема связана с самим субстратом, а точнее совершена ошибка при его выборе.

Среди эффективных методов борьбы с плесенью вы можете попробовать:

Механический. В этом случае потребуется снять слой плесени с грунта. Я предпочитаю использовать для таких целей плоский шпатель, это удобно. Плесень снимаем вместе с сантиметрами грунта, которые восполняем свежим субстратом. Механический способ — лишь начальный этап и временная мера.

Химический. Это более надежный способ с применением специальных препаратов фунгицидной группы. Попробуйте Оксихом или Фундазолом. Эти средства могут победить плесень за одно внесение.

Использование биологических препаратов. Такой метод подойдет для тех, кто панически боится применять химию. Биологические препараты также показывают неплохие результаты. Я бы порекомендовал Фитоспорин-М или Алирин-Б. Для полного избавления от плесени может потребоваться большое количество повторений.

Применение народных средств. Многие считают такой подход неэффективным, однако если проблема небольшого масштаба, народные рецепты вполне могут сработать. Одним из самых простых и эффективных я считаю обычный марганцевый раствор. Достаточно проливать грунт раз в две недели.

Применение препаратов

Теперь вы знаете, как бороться с плесенью в грунте для рассады. Поддерживайте необходимый режим, чтобы минимизировать вероятность возникновения проблемы.