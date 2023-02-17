Способ избавиться от муравьев на дачном участке

Муравьи — широко известные насекомые, которые могут похвастаться достаточно развитым интеллектом.

Они проживают в колониях, количество особей в которых может достигать более 10 миллионов. Муравьи проживают, как на грунте, так и на деревьях. Насекомые практически всеядны, поедают других представителей членистоногих, грибы, трупы, листья и сок растений. В среднем, живут они не более одного года.

Благодаря своему уму, муравьи считаются одними из самых развитых насекомых, но также попадают под категорию самых опасных вредителей для сала. Если муравьи появляются на дачном участке, то вывести их практически невозможно, воевать с ними можно вечно. Опасность для выращиваемых культур представляют не столько сами муравьи, сколько садовая тля — враг всего сада, которую муравьи разводят, доят и пасут. Поэтому, прежде всего, требуется избавляться от муравьев, пока их существование в саду не привело к непоправимым последствиям.

Вторая причина, почему нужно не допускать муравьев к своему участку – они портят клумбы, декоративные насаждения, словно кроты. Муравейник разрастается ежедневно все больше: растет и вверх, и углубляется в грунт до 1,5 метров.

Чтобы избавиться от муравьев, есть смысл использовать лишь эти способы:

создать надежные препятствия для насекомых, исключающие их попадание на деревья;

ликвидировать муравейник целиком, используя химические средства.

Все остальные методы, как считают специалисты, неэффективны и не принесут желаемого результата.

Как организовать препятствия для муравьев:

Водный метод. Хорошо подойдёт для растений, где много ветвей и тонких стволов. Используют покрышку от колеса автотранспортного средства. Ее разрезают пополам вдоль протектора. Далее покрышку продевают сквозь растение, немного утрамбовывая в землю. Важно, чтобы края при этом немного возвышались над грунтом. В ров наливают воду — препятствие для муравьев готово.

Фольга на стволе. Сделать это препятствие очень легко. Достаточно обмотать фольгой в несколько слоев ствол и закрепить ее, чтобы не слетала. Муравьи, как все насекомые, не особо гибкие, им будет крайне сложно перелезть через фольгу с острыми краями.

Клейкий пояс для ловли муравьев. Достаточно купить его и зафиксировать на стволе дерева. Клей, слой которого покрывает пояс, действует довольно долго (не сохнет сразу), устойчив к осадкам и влаге в целом. Муравьи не смогут преодолеть это препятствие.

Химические средства против муравьев:

Против муравьев используют ядовитые порошки, которые считаются достаточно эффективными. Отраву съедают рабочие муравьи и приносят ее в муравейник. Но способ имеет весомы минус: яд, впитываемый муравьями, они через лапы распространяют по территории участка. Это может нанести существенный вред полезным насекомым, значительно сократить их численность. Хорошо проявляют себя средства, главным компонентом которых является диазинон. Они быстро убивают муравьев, как взрослых, так и личинки, расходуются экономично.