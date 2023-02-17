Стенс с перебором: Эта максимально заниженная Toyota GT-86

Существует много разных способов изменить свой автомобиль и потрясающее множество различных тюнинговых субкультур по всему миру.

Необычный развал колес — всего лишь вариант тюнинга под названием Oni-kyan, или в англоязычной версии — Demon Camber (Демоны развала), который сперва появился в Японии, а затем перекочевал в США.

Самые смелые экспериментаторы не боятся «раскорячить» колеса своего автомобиля настолько, что кажется, будто он прижался днищем к поверхности дороги и вот —вот готов прыгнуть.

Это видео недавно опубликовали на Reddit: на нем заниженный спорткар Toyota GT- 86 въезжает по подъездной дорожке к дому владельца.

Выглядит автомобиль очень странно, и не очень понятно, для чего его вообще так изуродовали, ведь даже по почти ровной дороге он едет с трудом. Водитель вынужден использовать две дощечки в качестве трамплина, чтобы автомобиль мог подняться. Это не так уж и необычно, так как спортивные машины и даже небольшие горки не очень хорошо уживаются.

Удивляет другое: у этой Тойоты такой гигантский развал колес, и кажется, что она растопырилась.

Отрицательный наклон колес (верхняя часть колеса наклонена к кузову) у нее порядка 30 градусов! Пятно контакта совсем «никакое»: только узенькая полоска шины соприкасается с асфальтом, оставляя остальную часть выпирающей из-под арок. Как пишет один из пользователей Reddit, эта машина словно «выкинутый на берег кит, который с трудом пытается вернуться в океан».