Белый дом: конфликт на Украине не должен закончиться за столом переговоров

Координатор Соовета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться переговорами.

Он признал, что этот путь наиболее вероятен, но переговоры начнутся, когда это сочтет возможным Владимир Зеленский.

При этом Кирби подчеркнул, что есть и другой вариант – вывод российских войск с территории Украины.

По его словам, президент России Владимир Путин может завершить конфликт прямо сейчас, если выведет своих военных.