Запах, от которого разбегутся все муравьи на участке

Всем известно, что трудолюбию муравья можно позавидовать: он порой тащит былинку в несколько раз тяжелее собственного веса.

Прожорливые колонии насекомых повреждают корни растений, объедают листья, лакомятся соком ягод и цветов, что ведет к потере урожая и гибели растений.

В садовых магазинах мы находим такие средства, что эффективно помогают бороться с муравьями. Но никогда не стоит отказываться от народных средств борьбы с вредителями. Они действуют мягче, не наносят вред экологии, не уничтожают полезных насекомых.

Оказывается, муравьи не любят резкие запахи. Вот нам и решение проблемы: используем эфирные масла и пахучие травы. У муравья есть усики-антенны. Это ими он улавливает запахи и сообщает о неприятностях собратьям. Если в места обитания разложить веточки свежей полыни, пижмы, аниса, мяты полевой, насекомые постепенно уйдут.

Не захотят поселяться в теплице и в том случае, если ощутят стойкий запах нашатырного спирта. Для этого надо опрыскать раствором (3 ст. ложки на 5 л воды) места обитания муравьев.

Эфирное эвкалиптовое или мятное масло разбавляю немного водой и смазываю стенки теплицы пахучей жидкостью. Я считаю, что помогает. Периодически повторяю процедуру, запах должен чувствоваться постоянно.

Не забываю и о механическом способе борьбы. Колонии насекомых заливаю кипятком, большая часть погибает.