Необычные способы применения Кока-Колы
Все знают Кока-Колу, это один из самых популярных напитков. Хотя вред Колы давно доказан, её не перестают ежедневно покупать и стар и млад.
Для локонов:
Кока-Колу можно использовать в качестве кондиционера для волос, чтобы получить красивые локоны. Однако не забудьте очень хорошо промыть голову после этого, так как напиток может немного лишить вас естественного цвета из-за некоторых его ингредиентов. И не держите газировку на волосах слишком долго!
От насекомых и улиток:
Кока-Кола отлично сработает в качестве средства для уничтожения насекомых и слизней. Всё что вам нужно сделать, это налить немного Колы в миску и поставить её в то место, где паразиты обычно скапливаются.
Напиток благодаря своей сладости привлечет незваных гостей, а кислотная реакция и углекислый газ обязательно уничтожат их.
Для зеленого газона:
Если вы мечтаете о пышной лужайке перед своим домом, то опрыскайте траву Кока-Колой.
В напитке содержится фосфорная кислота, которая является одним из компонентов удобрений для растений. После такого "душа" трава оживет и будет расти более пышно.
От укусов медуз и комаров:
Если у вас под рукой нет крема от укусов комаров, можете смазать место укуса этим газированным напитком. Интересно, но он ещё и нейтрализует яд медузы.
От головной боли:
Коричневый шипучий напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и помогает при разных заболеваниях. Несколько глотков этого напитка улучшают самочувствие при тошноте и предотвращают головные боли.
Для уборки:
Кока-Кола также подходит для очистки различных поверхностей. Вы можете использовать ее для борьбы с накипью в унитазе или на сантехнике. Столешница на кухне будет блестеть как новая после контакта с Колой.
Если прокипятить напиток в чайнике, это поможет удалить с него накипь. И кастрюли, очищенные с помощью газировки, снова засияют.
Для стирки:
Кока-Кола также используется для стирки одежды. Этот напиток имеет кислую среду, что превращает его в хороший пятновыводитель.
Если добавить стаканчик этого напитка в таз с бельём, он удалит засохшие пятна или неприятный запах сигарет или рыбы. Главное — потом хорошо прополоскать вещи.
От масляных пятен:
Если вы случайно пролили в гараже масло или другое маслянистое вещество, Кока-Кола поможет справиться с образовавшимися пятнами. Вам нужно окропить пятно газировкой, а затем тщательно промыть вещь водой.
От ржавчины:
Вы можете использовать напиток для удаления ржавчины с различных поверхностей. Просто смочите кусок ткани или губку в Коле и начните тереть ржавый участок. Повторите этот процесс несколько раз, и ржавчина полностью исчезнет.
Для мяса:
Кока-колу можно не только пить. Пока мясо жарится, полейте его этим газированным напитком. При высокой температуре сахар, которого в Коле много, карамелизируется и покроет мясо вкусной, сладковатой и хрустящей корочкой. А внутри мясо будет мягким и невероятно сочным.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Ангелина Крент
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