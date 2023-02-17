Необычные способы применения Кока-Колы

Все знают Кока-Колу, это один из самых популярных напитков. Хотя вред Колы давно доказан, её не перестают ежедневно покупать и стар и млад.

Для локонов:

Кока-Колу можно использовать в качестве кондиционера для волос, чтобы получить красивые локоны. Однако не забудьте очень хорошо промыть голову после этого, так как напиток может немного лишить вас естественного цвета из-за некоторых его ингредиентов. И не держите газировку на волосах слишком долго!

От насекомых и улиток:

Кока-Кола отлично сработает в качестве средства для уничтожения насекомых и слизней. Всё что вам нужно сделать, это налить немного Колы в миску и поставить её в то место, где паразиты обычно скапливаются.

Напиток благодаря своей сладости привлечет незваных гостей, а кислотная реакция и углекислый газ обязательно уничтожат их.

Для зеленого газона:

Если вы мечтаете о пышной лужайке перед своим домом, то опрыскайте траву Кока-Колой.

В напитке содержится фосфорная кислота, которая является одним из компонентов удобрений для растений. После такого "душа" трава оживет и будет расти более пышно.

От укусов медуз и комаров:

Если у вас под рукой нет крема от укусов комаров, можете смазать место укуса этим газированным напитком. Интересно, но он ещё и нейтрализует яд медузы.

От головной боли:

Коричневый шипучий напиток не только прекрасно утоляет жажду, но и помогает при разных заболеваниях. Несколько глотков этого напитка улучшают самочувствие при тошноте и предотвращают головные боли.

Для уборки:

Кока-Кола также подходит для очистки различных поверхностей. Вы можете использовать ее для борьбы с накипью в унитазе или на сантехнике. Столешница на кухне будет блестеть как новая после контакта с Колой.

Если прокипятить напиток в чайнике, это поможет удалить с него накипь. И кастрюли, очищенные с помощью газировки, снова засияют.

Для стирки:

Кока-Кола также используется для стирки одежды. Этот напиток имеет кислую среду, что превращает его в хороший пятновыводитель.

Если добавить стаканчик этого напитка в таз с бельём, он удалит засохшие пятна или неприятный запах сигарет или рыбы. Главное — потом хорошо прополоскать вещи.

От масляных пятен:

Если вы случайно пролили в гараже масло или другое маслянистое вещество, Кока-Кола поможет справиться с образовавшимися пятнами. Вам нужно окропить пятно газировкой, а затем тщательно промыть вещь водой.

От ржавчины:

Вы можете использовать напиток для удаления ржавчины с различных поверхностей. Просто смочите кусок ткани или губку в Коле и начните тереть ржавый участок. Повторите этот процесс несколько раз, и ржавчина полностью исчезнет.

Для мяса:

Кока-колу можно не только пить. Пока мясо жарится, полейте его этим газированным напитком. При высокой температуре сахар, которого в Коле много, карамелизируется и покроет мясо вкусной, сладковатой и хрустящей корочкой. А внутри мясо будет мягким и невероятно сочным.