Премьер Польши Моравецкий: Украина не должна вступать в ЕС как обычный кандидат

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина не должна вступать в Евросоюз в обычном порядке.

По его словам, нельзя допускать ведения Украиной переговоров по этому вопросу, как это происходит с другими странами.

Моравеций отметил, что Украине необходимо предоставить возможность вступить в Евросоюз в ускоренном порядке.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к началу переговоров по вступлению в ЕС.