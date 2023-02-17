Премьер Польши Моравецкий: Украина не должна вступать в ЕС как обычный кандидат
2023-02-17 23:48
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина не должна вступать в Евросоюз в обычном порядке.
По его словам, нельзя допускать ведения Украиной переговоров по этому вопросу, как это происходит с другими странами.
Моравеций отметил, что Украине необходимо предоставить возможность вступить в Евросоюз в ускоренном порядке.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к началу переговоров по вступлению в ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
-
Ангелина Крент
4 способа, которые помогут очистить кожу от суперклея
Суперклей не просто так получил свое название — он быстро и прочно склеивает практически любые поверхности. Если по несчастливой случайности пострадала кожа на руках, не спешите паниковать, а лучше воспользуйтесь нашими советами.Подробнее...