Бесполезные и опасные косметические процедуры

Каждая женщина мечтает о красоте и молодости. Многие дамы ради этого приходят в салоны и обращаются к услугам косметологов, оставляя огромные суммы.

Косметика для увеличения груди:

Это очередной обман. Не нужно тратить на них деньги. Тут все зависит от генетики. Изменить размер или форму груди можно только помощью пластической хирургии. От простого крема грудь никогда не вырастет.

Средства от "кругов под глазами":

Совсем бесполезные препараты. Потемнения под глазами могут говорить о недосыпе, усталости, даже о хронических заболеваниях. А у кого-то от природы слишком тонкая кожа, поэтому все сосудики легко проглядываются. Поэтому вместо того, чтобы спешить за чудо-средствами в магазин, лучше позаботьтесь о здоровье.

Кремы от растяжек:

Сюда входят и всякие гели, мази, пилинги, скрабы. Растяжки — это рубцовые образования. Ни один скраб и крем с ними не справится. Можно либо предотвратить их появление, обильно увлажняя кожу (например, во время беременности), либо сделать растяжки немного светлее. Избавиться от них полностью, увы, не получится.

Средства от целлюлита:

Здесь, как и в случае с растяжками. В медицине нет такого понятия, как целлюлит. Зато есть диагноз — жировая липодистрофия. Все эти кремы, обёртывания, пилинги, скрабы и прочие средства неэффективны. Они не могут проникнуть глубоко в кожу. Но от "апельсиновой корки" можно избавиться с помощью спорта и правильного питания. Выровнять кожу также помогут специальные щётки для сухого массажа или простые мочалки. Но спорт и питание — это основа всего.

Кремы от морщин:

Что бы ни говорили рекламщики, процесс старения необратим. Всякие кремы, маски, лосьоны неэффективны. Лучшее, что вы можете сделать — это наладить своё питание, отказаться от вредных привычек, заняться спортом или хотя бы йогой. А просто кремушек вам молодость не сделает.

Кератиновое восстановление волос:

Добросовестный парикмахер никогда не посоветует своему клиенту данную процедуру, т.к. после её кратковременного эффекта наступает настоящий ад. Волосы становятся ломкими и безжизненными, а восстанавливать их приходится очень долго и дорого.

Липодиссолюция:

Процедура заключается в следующем: клиенту под кожу вводят раствор, который растворяет жир. Казалось бы, красота! Но не всё так радужно. Косметологи рекомендуют для достижения лучшего эффекта после уколов заниматься физическими нагрузками и соблюдать диету.

Однако спорт и правильное питание и без всяких растворов помогут сбросить вес. А после липодиссолюции многие пациентки отмечали, что жир в их теле растворяется неравномерно, и это очень заметно со стороны. Поэтому от подобных уколов лучше отказаться и худеть традиционными способами.

Фиш-пилинг:

Пришедшая к нам с востока процедура быстро обрела популярность в нашей стране. Однако во многих государствах фиш-пилинг запрещён по вполне логичной причине. Если инструменты продезинфицировать можно, то с рыбками этого никак нельзя сделать.

До вас рыбка могла "поесть" человека с инфекциями, грибком и т.д. А после заражённая рыбка начинает кусать вас и может наградить целым букетом болезней, в том числе ВИЧем и гепатитом. Чтобы от процедуры не было вреда, рыбки должны быть свои для каждого посетителя. Но для салона это слишком дорого и муторно, поэтому после предыдущего клиента вы новых рыбок не получите.

Ко всему прочему чистота самих аквариумов, куда люди погружают ноги, ставится под большое сомнение. Обычно салоны, предлагающие фиш-пилинг, правилами гигиены пренебрегают и точно не меняют воду после каждого клиента.

Гиалуроновая кислота:

Является одной из самых опасных. Существует мнение, что она абсолютно безопасна и быстро выводится из организма, но это далеко не так.

Основная проблема — стрептококк, который в ней содержится. Организм может воспринять её как инфекцию, начнет бороться с ней. Такие проблемы могут возникнуть не сразу, а спустя несколько лет.

Ботокс:

Плохо сделанный укол может вызвать побочные эффекты как долговременные, так и кратковременные. Например, герпес. Также может быть опущение век. Отеки, покраснения — гарантированы. Может снизиться зрение или появятся гематомы, повысится температура тела. Также ботокс может вызвать проблемы с пищеварением.