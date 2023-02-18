RCD: Китай бросил России спасательный круг и помог противостоять Западу
2023-02-18 00:17
Издание RealClearDefense пишет, что Китай помог России в противостоянии с Западом, когда нарастил импорт энергоносителей из РФ.
По мнению авторов, закупка Китаем российских углеводородов, от которых отказался Евросоюз, стала спасительным кругом для РФ.
Они также указывают на то, что Китай не только покупает топливо, но еще и помогает в организации перевозок газа и нефти из России.
В статье говорится, что такой помощью китайская сторона частично свела на нет западные санкции.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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