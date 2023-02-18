Экс-разведчик США Риттер: Зеленского ждут мощное поражение и судьба Гитлера
Офицер разведки американской морской пехоты в Отставке Скотт Риттер считает, что Владимир Зеленский повтори судьбу Гитлера.
По его словам, сейчас украинский президент витает в облаках, однако спрятаться от реальности ему не удастся.
Риттер отметил, что Гитлеру тоже когда-то казалась близкой великая победа, но всем известно, чем это закончилось.
Разведчик напомнил, что ВСУ сейчас находятся в очень тяжелом положении, и единственным способом для Зеленского избежать наказания является срочный отъезд из страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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