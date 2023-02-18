Зеленский пообещал скорое снятие табу на поставку дальнобойных ракет Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре запрет на поставки дальнобойный ракет Киеву будет отменен.

По его словам, уже сейчас идет работа по снятию табу на передачу вооружений этого типа украинским военным.

Зеленский также рассказал, что западные страны уже сформировали танковую коалицию для помощи Украине.

Он также отметил, что в усилении украинской артиллерии есть новые достижения, а следующей может быть создана авиационная коалиция.