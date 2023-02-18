Reuters: США пытаются переманить Индию от России показом своего новейшего истребителя

Агентство Reuters сообщает, что США пытаются переключить внимание Индии с поставок российских истребителей на американскую технику.

Для этого на авиасалоне в индийском Бангалоре выставлен инновационный американский истребитель пятого поколения F-35.

Там же США показали сверхзвуковой бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer и самолет-истребитель Super Hornet.

Сейчас Индия занимается модернизацией своего парка реактивных истребителей, однако поставки из России задерживаются.