Reuters: США пытаются переманить Индию от России показом своего новейшего истребителя
2023-02-18 00:46
Агентство Reuters сообщает, что США пытаются переключить внимание Индии с поставок российских истребителей на американскую технику.
Для этого на авиасалоне в индийском Бангалоре выставлен инновационный американский истребитель пятого поколения F-35.
Там же США показали сверхзвуковой бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer и самолет-истребитель Super Hornet.
Сейчас Индия занимается модернизацией своего парка реактивных истребителей, однако поставки из России задерживаются.
Опубликовано: Светлана Репина