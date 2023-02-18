Глава британского Минобороны Уоллес: подготовка украинских пилотов не означает скорую передачу истребителей

Бен Уоллес, возглавляющее британское Минобороны, заявил, что подготовка украинских пилотов в стране не связана с передачей истребителей.

Он отметил, что в ближайшее время Великобритания не намерена поставлять истребители на Украину.

По его словам, главная цель подготовки украинских пилотов в стране – это обеспечение безопасности Украины поле завершения конфликта.

Уоллес сказал, что украинским военным следует расходовать меньше боеприпасов, а для этого нужно вести прицельный огонь.