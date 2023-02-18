Глава британского Минобороны Уоллес: подготовка украинских пилотов не означает скорую передачу истребителей
2023-02-18 00:55
Бен Уоллес, возглавляющее британское Минобороны, заявил, что подготовка украинских пилотов в стране не связана с передачей истребителей.
Он отметил, что в ближайшее время Великобритания не намерена поставлять истребители на Украину.
По его словам, главная цель подготовки украинских пилотов в стране – это обеспечение безопасности Украины поле завершения конфликта.
Уоллес сказал, что украинским военным следует расходовать меньше боеприпасов, а для этого нужно вести прицельный огонь.
Опубликовано: Светлана Репина