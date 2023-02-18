Reuters: МВФ прогнозирует восстановление украинской экономики

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева пообщалась с украинским президентом Владимиром Зеленским по видеосвязи.

Она заявила, что инфляция на Украине замедлилась, а в ближайшее время ожидается некоторое восстановление экономики страны.

По словам Георгиевой, на Украине выполнены вся пять структурных ориентиров, а также все индикативные и количественные цели.

Она также сообщила, что МВФ и правительство Украины обсудят программу поддержки вступления страны в ЕС.