Reuters: МВФ прогнозирует восстановление украинской экономики
2023-02-18 01:01
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева пообщалась с украинским президентом Владимиром Зеленским по видеосвязи.
Она заявила, что инфляция на Украине замедлилась, а в ближайшее время ожидается некоторое восстановление экономики страны.
По словам Георгиевой, на Украине выполнены вся пять структурных ориентиров, а также все индикативные и количественные цели.
Она также сообщила, что МВФ и правительство Украины обсудят программу поддержки вступления страны в ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина