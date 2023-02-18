Президент Польши Дуда не верит в завершение украинского конфликта в 2023 году
2023-02-18 01:06
Президент Польши Анджей Дуда не верит, что вооруженный конфликт на Украине может завершиться в текущем году.
Во время визита в Великобританию Дуда дал интервью телеканалу Sky News и ответил на вопрос журналистов по поводу завершения конфликта.
По его мнению, сейчас Россия выжидает, когда западные страны устанут от конфликта и перестанут оказывать помощь Украине.
Ранее Анджей Дуда заявил, что государства НАТО передадут Украине танки для создания нескольких бригад.
Опубликовано: Светлана Репина