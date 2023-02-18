Вучич: еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости Косово.

Во время Мюнхенской конференции безопасности он рассказал, что Сербия получила очередную ноту об отзыве признания независимости Косово.

Ранее Вучич говорил о том, что несколько стран уже отозвали свое признание независимости данного региона.

По итогам Мюнхенской конференции сербский лидер сообщил о заметном улучшении отношений его страны с США.