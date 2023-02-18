Пригожин: на Украине погибли четыре бойца ЧВК «Вагнер» из Финляндии, а один мог попасть в плен

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в боях на Украине погибли 4 бойца частной военной компании из Финляндии.

По его словам, еще один финский боец «Вагнера» пропал без вести. Это означает, что он мог попасть в плен к ВСУ.

Ранее Пригожин рассказывал, что в составе ЧВК «Вагнер» не менее 20 граждан Финляндии, которые воюют в британском батальоне.

Он также говорил, что командующим этим батальоном является бывший генерал американской морской пехоты.