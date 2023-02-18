Бывший дом Мадонны на Голливудских холмах продается за 21 миллион долларов

Певица "Material Girl" купила поместье в испанском стиле 1920-х годов в 1993 году примерно за 5 миллионов долларов и продала его в 1996 году.

Бывший дом Мадонны на Голливудских холмах выставлен на продажу.

Известная как Кастильо-дель-Лаго, певица "Material Girl" купила поместье в испанском стиле 1920-х годов в 1993 году примерно за 5 миллионов долларов.

Она продала его три года спустя, согласно мемуарам, написанным ее братом Кристофером Чикконе. Об этом сообщалось в The Wall Street Journal.

Согласно документам, модельер Леон Макс является нынешним владельцем.

Он продал дом с девятью спальнями и шестью ванными за 21 миллион долларов вместе с Линдой Мэй из Linda May Properties и Бреттом Адвокатом из Carolwood Estates.

Дом спроектирован Джоном Деларио примерно в 1926 году и занимает площадь 10 513 квадратных футов.

Извилистая дорога ведет к частным воротам спрятанного трехакрового дома ridgetop, из которого открывается 360-градусный вид на знак Голливуда и озеро Голливуд.

В фойе представлена башня с винтовой лестницей, соединяющая несколько уровней особняка, а также старинный лифт, отделанный деревянными панелями.

Среди особенностей дома в испанском стиле - арки и терракотовые полы с яркими старинными плитками, все с ручной росписью.

Кессонные потолки с открытыми деревянными потолочными балками и кованым железом на заказ также характеризуют собственность на склоне холма.

Над просторной официальной столовой находится потолок в виде сот.

Рядом с ней находится кухня шеф-повара в старинном стиле с центральным островом и дополнительными зонами для приготовления пищи.

В особняке также есть лоджия, которая выходит в центральный внутренний двор с высокими пальмами, фонтаном и камином, где можно пообедать на свежем воздухе.

Помимо великолепных каминов, в доме есть отделанная деревянными панелями библиотека с изготовленными на заказ стеллажами и двухэтажная официальная гостиная.

В официальной гостиной, украшенной деревянными балками с трафаретом, в частности, установлены французские двери, которые выходят на просторную террасу с видом на озеро.

В основном крыле апартаментов есть зоны отдыха и двойные ванные комнаты с замысловатым дизайном плитки, а также фирменная башня с длинными креслами и более 360-градусным обзором.

Согласно списку, все три дополнительных номера для гостей украшены культовыми пейзажами Лос-Анджелеса.

Особняк также предлагает множество дополнительных помещений, в том числе офис, медиа-зал и охлажденную винную комнату.

Среди обширной открытой территории есть оазис с бассейном и обширными окружающими лужайками, где разбиты розовые сады, скульптурные изгороди, цитрусовые и взрослые экземпляры деревьев.

Здесь также есть площадка для гольфа, гараж на две машины, частный тренажерный зал с большой террасой и две комнаты с кухней для обслуживающего персонала.