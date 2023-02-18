Родители собирают 3 миллиона долларов, чтобы спасти жизни своих детей от смертельной формы карликовости

Круз и Пейзли Дэвенпорт стали первыми братом и сестрой, у которых была диагностирована иммунокостная дисплазия Шимке (SIOD), и их родители основали фонд, чтобы помочь найти лекарство.

Когда мальчик Джессики и Кайла Дэвенпорт Круз родился недоношенным на 34 неделе, им не потребовалось много времени, чтобы понять, что что-то серьезно не так.

Пара Muscle Shoals, штат Алабама, заметила, что к 9 месяцам он не рос должным образом, у него была слабая иммунная система и повышенная чувствительность к свету.

Спустя почти два года, после консультации десяти разных специалистов у почти 3-летнего Круза диагностировали генетическое заболевание, называемое иммуно-костной дисплазией Шимке (SIOD), редкую и смертельную форму карликовости.

Немного позже у полуторагодовалой Кайлы выявили такую же патологию.

Это редкое заболевание, которым страдают всего несколько десятков человек в США и Канаде, вызывает почечную недостаточность, ослабленную иммунную систему, дисплазию скелета, мигрени и высокий риск инсульта и судорог.

И когда родителям сказали, что обоим их детям грозит ожидаемая продолжительность жизни всего девять лет, а лечения не предвидится, они поняли, что должны действовать и сделать все, что в их силах, чтобы бороться.

Итак, в 2016 году они начали продавать браслеты и футболки стоимостью 5 долларов и за несколько месяцев собрали 100 000 долларов.

Джефф вместе с Джессикой основали специальный фонд для борьбы с заболеванием.

С тех пор он собрал более 3 миллионов долларов, при этом среднее пожертвование составляет всего 25 долларов.

Джессика уволилась с работы стоматолога-гигиениста, чтобы ухаживать за своими детьми полный рабочий день.

В мае 2017 года у Круза отказала почка, и пара подумала, что потеряет ребенка.

Фонд сотрудничал с доктором Дэвидом Льюисом, иммунологом и ведущим экспертом в области SIOD, в Stanford Medicine Children's Health, и с его командой, включая доктора Элис Бертайна и доктора Пола Гримма.

Они разработали спасительную процедуру пересадки почки, называемую двойной иммунной / трансплантацией солидных органов (DISOT).

Льюис рассказал изданию PEOPLE:

Трудно получить финансирование на лечение редких заболеваний, но я никогда не встречал никого более способного, чем Джессика.

Специалистам ежемесячно требовалось 30 000 долларов от фонда.

9-летний Круз и 8-летняя Пейзли стали не только первой известной парой братьев и сестер, у которых было диагностировано это заболевание, но и первыми, кому была сделана пересадка.

После продажи семейного дома в Алабаме и переезда в Пало-Альто, штат Калифорния, в январе 2019 года Крузу сделали пересадку стволовых клеток крови с использованием стволовых клеток Джессики.

После того, как его новая иммунная система была признана здоровой, в июле он получил почку своей мамы.

В августе 2019 года Пейзли была проведена трансплантация стволовых клеток крови с использованием стволовых клеток Кайла, а в июне 2020 года она получила здоровую почку своего отца.

Сегодня Круз и Пейзли - ходячие чудеса. После пересадки они вернулись в Алабаму и ходят в школу, играют с друзьями и даже впервые играют в боулинг.

В настоящее время у них нет осложнений после трансплантации, но оба по-прежнему сталкиваются с ежедневными проблемами из-за SIOD.

Круз борется с дисплазией тазобедренного сустава, несмотря на реконструкцию тазобедренного сустава в октябре 2020 года, и страдает от гемиплегической мигрени, которая может вызвать временный паралич руки или лица.

Джессика сейчас неустанно пытается собрать еще 3 млн долларов:

Когда Крузу впервые поставили диагноз, это было мучительно. У нас не было никого и никакой надежды для наших детей, кроме нашей веры. Как мать, я хочу убедиться, что этим семьям, которым недавно поставили диагноз, есть к кому обратиться, чтобы они могли спать по ночам и знать, что есть надежда.

Дэвенпорты не сбавляют обороты и продолжают борьбу за детей. В Стэнфордской лаборатории они проводят больше процедур DISOT и работают над перспективными лекарственными препаратами, которые, возможно, помогут справиться со всеми симптомами SIOD.