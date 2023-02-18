Таинственные объекты, сбитые над США, возможно, были любительскими шарами или обычными метеозондами

Таинственный объект, уничтоженный ракетой Sidewinder стоимостью 400 000 долларов, возможно, был воздушным шаром для хобби, который стоил всего 12 долларов.

Один клуб воздухоплавателей считает, что его недорогой воздушный шар мог быть среди уничтоженных объектов.

Бригада воздушных шаров Северного Иллинойса сообщила Aviation Week, что один из ее воздушных шаров пропал без вести.

Он, возможно, был среди объектов, сбитых ВВС США с помощью ракеты с тепловым наведением Sidewinder.

Клуб сказал, что он отслеживал курс своего воздушного шара Silver pico.

Его последнее зарегистрированное местоположение было 10 февраля на высоте 38 910 футов от западного побережья Аляски.

Пико-полет - это полет любительского воздушного шара на на большой высоте. Летающие объекты напоминают огромные воздушные шары для вечеринок.

Траектории их полета отслеживают, когда они путешествуют по всему земному шару. Согласно сообщениям, пико-шар может стоить от 12 до 180 долларов.

Согласно инструменту отслеживания Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), именно такой воздушный шар должен был пролетать над территорией Юкон в Канаде 11 февраля.

Это как раз тот же день, когда США заявили, что сбили таинственный объект над территорией.

Параллели интригуют, поскольку США заявляют, что объект, сбитый их реактивным самолетом F-22, был "цилиндрическим по своей природе" и летел в том же месте и на той же высоте, что и пико-шар клуба.

По словам группы, воздушный шар совершил кругосветное плавание несколько раз, прежде чем его объявили "пропавшим без вести" в прошлую субботу.

США, между тем, заявили, что воздушный шар использовался для шпионажа.

ВВС США использовали ракеты Sidewinder, чтобы сбить объект над Юконом, а также НЛО на Аляске в пятницу и над озером Гурон в Мичигане в воскресенье. Согласно сообщениям, ракеты стоили более 400 000 долларов каждая.

Президент США Джо Байден о сбитых летательных объектах:

Сейчас ничто не говорит о том, что они были связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или что это были средства наблюдения из любой другой страны. Текущая оценка разведывательного сообщества заключается в том, что эти три объекта, скорее всего, были воздушными шарами, привязанными к частным компаниям, местам отдыха или исследовательским учреждениям, изучающим погоду или проводящим другие научные исследования.

Рон Медоуз для Aviation Week:

Я [безуспешно] попытался связаться с нашими военными и ФБР, чтобы попробовать просветить их о том, что, вероятно, представляют собой многие из этих вещей [сбитые объекты]. И они будут выглядеть не слишком умными, если будут сбивать их.

Калифорнийская компания Рона Медоуза разрабатывает воздушные шары pico.