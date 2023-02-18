Дуда: Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29
2023-02-18 11:47
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава планирует передать Украине истребители МиГ-29 без одобрения стран Запада.
18 февраля президент Республики Польша Анджей Дуда в пресс-релизе заявил о том, что Варшава планирует передать киевскому режиму многоцелевые истребители МиГ-29.
Дуда утверждает, что поставка данных военных самолётов Украине не требует одобрения союзников на Западе и специальной подготовки пилотов украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко