Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в СВО, повторив судьбу Адольфа Гитлера.

18 февраля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил свою уверенность в том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «может летать в облаках, но скоро ему не удастся уйти от реальности», где он потерпит сокрушительное поражение в российской спецоперации по защите Донбасса и повторит судьбу Адольфа Гитлера.

«Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось», — отметил Риттер.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что хранит заряженный пистолет Mauser специально для Зеленского, который, по мнению чеченского лидера и отставного американского офицера, должен повторить судьбу совершившего самоубийство Адольфа Гитлера.