Бриллианты за миллионы: Анна Калашникова похвасталась дорогими подарками поклонника

Певица и звезда ток-шоу имя кавалера предпочитает держать в секрете. По словам красавицы, пара решила не афишировать свой союз.

Певица и звезда ток-шоу охотно демонстрирует в соцсетях презенты своего бойфренда. Она выкладывает фото часов «Ролекс» за 2 миллиона российских рублей, платья за 500 тысяч, оранжерею цветов, сообщает КП.

На праздник всех влюбленных получила в подарок бриллиантовые серьги, а также просто красивый бриллиант... И, конечно, как в песне «миллион алых роз», - мой мужчина осыпал букетами. Подарил три шикарных букета, - рассказала Анна Калашникова.

Издание уточняет, что такой набор, как у певицы, на сайте ювелирного бренда Graff стоит более 2 миллионов рублей. Цветы бойфренду дивы также обошлись недешево - порядка 40 тысяч рублей за каждый букет.

Правда, имя щедрого поклонника красавица не озвучивает.

Вы все его знаете. Но пока мы решили не афишировать наш союз, - поделилась звезда.

Ранее певица встречалась со скандальным певцом Прохором Шаляпиным. Затем у нее был роман с банкиром Иваном Семёновым. А на кинопремии «Золотой орел» Калашникова появилась вместе с футболистом Иваном Новосельцевым.