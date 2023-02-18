Израильский врач еще раз пояснил бессмысленность использования масок на улице
Ношение медицинских масок на улице не имеет смысла, так как коронавирусная инфекция не может перемещаться по воздуху. Об этом заявил глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме профессор Давид Лурье.
Об этом заявил глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме профессор Давид Лурье.
Маски защищают от передачи инфекции, но они актуальны только в том случае, если есть близкий контакт в закрытых помещениях, лифтах, классах, при работе с больными, передает РИА Новости.
На улице, в спортивном зале, в парке практического смысла в ношении масок нет, заявил профессор.
Он отметил, что вирус «сам не напрыгнет». Доктор напомнил, что COVID-19 передается от человека к человеку при длительном контакте на расстоянии менее двух метров.
Также он подчеркнул, что длительное ношение медицинских масок может привести к проблемам со здоровьем.
В качестве примера Давид Лурье привел некоторые государства Азии, особенно Японию, где культура ношения масок широко распространена.
Опубликовано: Антон Райт