МИД Беларуси: 4 белоруски и 9 детей эвакуированы из пострадавших районов Турции

Пресс-служба белорусского МИДа сообщила, что из пострадавших от землетрясения районов Турции эвакуированы 4 белоруски и 9 детей.

18 февраля белорусское информационное агентство «БелТА», со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Беларусь, сообщило о том, что в настоящее время бортом Министерства обороны Беларуси четыре белоруски и девять детей возвращаются на родину из пострадавших районов Турецкой Республики, где 6 февраля текущего 2023 года произошло мощное землетрясение, унёсшее жизни почти 40 тысяч людей.

Напомним, по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в зону землетрясения в Турции направился белорусский специальный отряд «Зубр», который уже завершил свою миссию, за время которой специалистам удалось достать из-под завалов 51 человека.