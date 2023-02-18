Самых опасные мосте в мире, бегло по этой теме

Если вам нравится ощущать адреналин в своих венах, то эти мосты обязательны для вашего внимания.

Живые мосты Мегхалая, Индия

Если вы не доверяете тому, что создано человеком, можете положиться на саму природу. Мосты в самом влажном районе мира, индийском штате Мегхалайя, полностью состоят из сотен ветвей каучукового дерева.

Они позволяют различным членам племени Хаси посещать друг друга. Эта уникальная техника выращивания использовалась на протяжении веков. Они гордятся стабильностью своих мостов, но кто из нас осмелится пересечь мост высотой 30 метров.