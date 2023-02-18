Самых опасные мосте в мире, бегло по этой теме
Если вам нравится ощущать адреналин в своих венах, то эти мосты обязательны для вашего внимания.
Живые мосты Мегхалая, Индия
Если вы не доверяете тому, что создано человеком, можете положиться на саму природу. Мосты в самом влажном районе мира, индийском штате Мегхалайя, полностью состоят из сотен ветвей каучукового дерева.
Они позволяют различным членам племени Хаси посещать друг друга. Эта уникальная техника выращивания использовалась на протяжении веков. Они гордятся стабильностью своих мостов, но кто из нас осмелится пересечь мост высотой 30 метров.
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Мост Уильяма Мура (Аляска, США)
На первый взгляд, этот мост выглядит очень безопасным, но если присмотреться, страх неизбежен. Инженеры этого смелого сооружения видели опасность в его расположении.
С одной стороны моста есть уклон, поэтому строители решили поместить весь вес только на одну сторону. Таким образом, при землетрясении он не должен рухнуть сразу.
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Висячий мост Кесвачака (Перу)
У инков была широкая система троп и мостов из стеблей и травы. С приходом испанцев в Южную Америку большая часть из них перестала быть ухоженной и обветшала.
Исключением является мост Кесвачака, примерно в 100 километрах от города Куско. Этот подвесной мост все тот же, каким он был 500 лет назад. Каждый год его перестраивают люди из сотканной травы.
Опубликовано: Антон Райт