На чем ездят самые креативные молодожены

Ну тут вообще без комментариев, ведь когда всю жизнь приходится крутить баранку, даже собственная свадьба не является поводом для того, чтобы отвлекаться от этого процесса.

Любители ретро:

Жених и невеста вполне приличные, а тачка… Ну, о свадебной машине либо хорошо, либо никак, тем более, что люди старались, украшали.

И не стоит возмущаться явной несвежестью этого Запорожца «в жутких розочках», ведь не исключено, что молодые – патриоты и просто очень сильно любят винтаж, в конце концов, ведь не раритетный же кабриолет им подавать.