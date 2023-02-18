На чем ездят самые креативные молодожены
Несмотря на то что торжественными их уж точно не назовешь, детям однозначно будет про что рассказать, да и затеряться среди среднестатистических свадеб не удастся.
Когда дорога – смысл жизни:
Именно так и должна выглядеть свадьба двух байкеров. И на этот раз все смотрится вполне достойно, поскольку даже по фото видно, насколько эти люди любят увлечение всей своей жизни, обретя в нем друг друга.
-
Дальнобойщики тоже женятся:
Ну тут вообще без комментариев, ведь когда всю жизнь приходится крутить баранку, даже собственная свадьба не является поводом для того, чтобы отвлекаться от этого процесса.
-
Любители ретро:
Жених и невеста вполне приличные, а тачка… Ну, о свадебной машине либо хорошо, либо никак, тем более, что люди старались, украшали.
И не стоит возмущаться явной несвежестью этого Запорожца «в жутких розочках», ведь не исключено, что молодые – патриоты и просто очень сильно любят винтаж, в конце концов, ведь не раритетный же кабриолет им подавать.
Опубликовано: Антон Райт