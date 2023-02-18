МВД напомнило об ответственности за надписи в общественных местах

Министерство внутренних дел напомнило о том, что за различного рода надписи в общественных местах предусмотрена ответственность.

«Практически ежедневно фиксируются факты размещения в общественных местах (на фасадах зданий, сооружениях и пр.) различного рода надписей, наклеек, транспарантов, растяжек и распространения печатной продукции, направленных против существующей избирательной системы, государственных органов власти и управления. Только за последние два месяца установлено 559 таких фактов, больше всего их в столице и Минской области»,

— в свое время рассказали в ведомстве и подчеркнули, что нарушители не только привлекаются к ответственности, но и возмещают причиненный ущерб.

«В зависимости от его суммы, а также обстоятельств произошедшего и умысла задержанного, подобное вредительство законодательством может трактоваться по-разному», — отмечают в МВД.

При этом ведомство подчеркивает, что осквернение зданий или других сооружений, а также общественного транспорта циничными надписями или изображениями может повлечь за собой уголовную ответственность (ст. 341 УК РБ).

По этой статье было возбуждено не мало уголовных дел.