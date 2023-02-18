«РИА Новости»: ВСУ применили боеприпас химоружием под Угледаром

Загадка землетрясения: чем баллы отличаются от магнитуды

Очень многие путают шкалу Рихтера и баллы. Иногда в СМИ можно увидеть такое: «Произошло землетрясение 5,6 баллов по шкале Рихтера», это не не внрно.

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