«РИА Новости»: ВСУ применили боеприпас химоружием под Угледаром
2023-02-18 12:45
Издание "РИА Новости" рассказало о случае применения химического оружия украинскими военными.
18 февраля военные корреспонденты газеты "РИА Новости сообщили, что на Угледарском участке фронта вооружённые силы Украины использовали боевой снаряд с неопознанным отравляющим веществом, фактическим являющийся химическим оружием. По данным "РИА Новости", ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника.
В издании отметили, что в зоне падения украинского снаряда находились двое российских солдата, которым понадобилась срочная медицинская помощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей