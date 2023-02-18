Актриса Дарья Мороз вышла в свет с Петром Дранга: это дружба или новые отношения

Недавно актриса Дарья Мороз, прославившаяся после сериала «Содержанки» вышла в свет с аккордеонистом Петром Дранга.

Популярная актриса Дарья Мороз предпочитает не афишировать публично свою личную жизнь. Известно, что 39-летняя звезда Содержанок развелась с режиссером Константином Богомоловым, и до сего дня о наличии у нее новых отношений ничего не было известно.

Но на днях, на премьере нового сезона Содержанок Дарья Мороз появилась на красной дорожке не одна, а в компании известного аккордеониста Петра Дранга. Журналисты тут же заговорили о том, что у знаменитостей может быть роман.

Ни Петр, ни Дарья никак не комментировали свое появление публично, поэтому о природе их отношений можно пока только догадываться. Музыкант также предпочитает держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Известно только, что в браке он никогда не состоял.