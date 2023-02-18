Два мощных взрыва произошли в Хмельницком на западе Украины

Издание "Страна.ua" сообщило о двух громких взрывах в украинском городе Хмельницкий.

Днём субботы военкоры агентства "Страна" со ссылкой на главу областной военной администрации Хмельницкой области Украины Сергея Гамалия сообщили, что в городе Хмельницкий прозвучал громкий взрыв. Уже через минуту сам Гамалий написал, что в Хмельницком произошёл ещё один взрыв.

При этом Сергей Гамалий отказался уточнять, повреждены ли объекты критически важной инфраструктуры города в результате серии взрывов, произошедшей 18 февраля.