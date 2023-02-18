Блинкен: Россия пытается дестабилизировать правительство Молдавии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы пытается дестабилизировать действующее правительство Молдавии.

18 февраля глава Государственного департамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен на встрече с президентом Республики Молдова Майей Санду безосновательно заявил, что Вашингтон всерьёз обеспокоен попытками политического руководства Российской Федерации дестабилизировать молдавское правительство, которое проводит «очень важные реформы».

Блинкен добавил, что США ценят усилия Молдавии для защиты от попыток дестабилизировать правительство страны, которые якобы идут со стороны России.