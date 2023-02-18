В возрасте 83 лет умерла Людмила Абрамова

18 февраля советская киноактриса Людмила Абрамова скончалась на 84-ом году жизни.

Днём субботы актёр Вениамин Смехов опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где публично заявил, что сегодня скончалась актриса театра и кино Людмила Абрамова. По данным Смехова, Абрамова наизусть знала все произведения поэта и барда Владимира Высоцкого и сделала его по-настоящему семейным человеком.

Известно, что Людмила Абрамова родила Высоцкому сыновей Никиту и Аркадия, параллельно снимаясь в кино. Наибольшую известно Абрамова получила благодаря роли в киноленте "713-ый просит посадку".