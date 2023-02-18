Гавайи — рекордсмен по количеству бездомных людей в Америке

По приблизительным подсчетам тут проживает по меньшей мере 1,2 % бездомных. Это в 6 раз выше, чем в целом по стране.

Да, путешественников-авантюристов, считающих, что вечера на пляже в палатке — это романтично, тут много. Правда за пару недель жизни без душа и канализации они понимают свою ошибку, но деваться уже некуда — дом продан.

Наконец, нельзя снимать со счетов людей, которые по своей глупости и неосмотрительности за бесценок продают свою недвижимость мошенникам или корпорациям.

На их земле возводят элитные дома, а сами люди... остаются ни с чем: зачастую на выплаченные им деньги и купить-то ничего уже нельзя. Часто на это попадаются малограмотное местное население или старики, которые уже могут начать впадать в старческую деменцию.

Кроме того, правительство Гавайев выплачивает бездомным пособие — в 700 долларов каждый месяц. По американским меркам это очень мало, но по сравнению с некоторыми другими штатами, такая сумма значительна. Поэтому бездомные со всей страны стягиваются на Гавайские острова, чтобы обосноваться именно там.

Дошло до того, что правительство начало проводить акцию по возвращению людей домой и воссоединению тез со своими семьями. Это стоит довольно много, ведь всем нуждающимся покупаются билеты до родных. Однако это лучше, чем бездомные, спящие прямо на улицах.