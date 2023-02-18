Уоллес: Запад поставит истребители Киеву только после завершения СВО

Британский министр обороны Бен Уоллес утверждает, что западные истребители будут переданы украинским войскам после окончания конфликта с РФ.

В субботу глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес дал интервью журналистам немецкой газеты Der Spiegel, где публично заявил, что государства коллективного Запада не станут поставлять украинским войскам истребители современного образца до момента окончания российской спецоперации.

Примечательно, что в февраля Владимир Зеленский выступил в британском парламенте, подарив его членам шлем украинского лётчика и попросив Лондон о передаче истребителей Киеву.