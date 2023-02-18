19Fortyfive: Запад зря празднует победу армии Украины заранее
2023-02-18 13:18
Издание 19Fortyfive утверждает, что западные политики не осознают положения, в котором оказались украинские войска на поле боя.
Подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис дал интервью газете 19Fortyfive, где сообщил, что командующий американскими штабами Марк Милли уверен в победе Украины в конфликте с Россией, однако высокопоставленный военный отказывается трезво оценить ситуацию, в которой оказались украинские военные в ходе российской спецоперации.
По мнению Дэвиса, в настоящий момент нельзя с уверенностью утверждать, какая из сторон конфликта выйдет из него победителем, однако подразделения ВСУ не имеют перспектив для одержания победы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей