Издание 19Fortyfive утверждает, что западные политики не осознают положения, в котором оказались украинские войска на поле боя.

Подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис дал интервью газете 19Fortyfive, где сообщил, что командующий американскими штабами Марк Милли уверен в победе Украины в конфликте с Россией, однако высокопоставленный военный отказывается трезво оценить ситуацию, в которой оказались украинские военные в ходе российской спецоперации.

По мнению Дэвиса, в настоящий момент нельзя с уверенностью утверждать, какая из сторон конфликта выйдет из него победителем, однако подразделения ВСУ не имеют перспектив для одержания победы.