Хэндли: команда Буша предупредила Обаму о Крыме и начале СВО в Украине

Советник Буша по нацбезопасности Стивен Хэдли утверждает, что команда бывшего президента предупредила Барака Обаму о риске российско-украинского конфликта.

Бывший госслужащий и работник администрации Джорджа Буша-младшего Стивен Хэдли опубликовал свои мемуары, в котором сообщила, что команда бывшего президента Соединённых Штатов оставила Бараку Обаме не менее сорока записок перед уходом из Белого дома, в котором сообщалось, что Россия намеревается доказать своё величие, присоединив к себе Крым и начав спецоперацию в Украине.

Также Хэндли заявил, что Обаму предупредили о намерениях России использовать энергетические рычаги давления на Европу, попатаясь поссорить ЕС с США.