Старовойт: ВСУ обстреляли два села и деревню Елизаветовка в Курской области

Роман Старовойт рассказал о новом обстреле российских приграничных территорий со стороны Украины.

Днём 18 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня украинские войска выпустили семь снарядов по приграничным российским населённым пунктам.

По данным Старовойта, под обстрелом ВСУ оказались село Горналь и посёлок Попово-Лежачи. Также украинские военные обстреляли приграничную деревню Елизаветовка. Роман Старовойт уточняет, что во всех населённых пунктах после обстрелов мирное население не пострадало.