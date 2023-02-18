Старовойт: ВСУ обстреляли два села и деревню Елизаветовка в Курской области
2023-02-18 13:34
Роман Старовойт рассказал о новом обстреле российских приграничных территорий со стороны Украины.
Днём 18 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня украинские войска выпустили семь снарядов по приграничным российским населённым пунктам.
По данным Старовойта, под обстрелом ВСУ оказались село Горналь и посёлок Попово-Лежачи. Также украинские военные обстреляли приграничную деревню Елизаветовка. Роман Старовойт уточняет, что во всех населённых пунктах после обстрелов мирное население не пострадало.
Опубликовано: Ткачёв Андрей