NHK: МО Японии выразило протест КНДР за пуск баллистической ракеты
2023-02-18 13:42
Японское Минобороны выразило протест Северной Корее за пуск баллистической ракеты в её сторону.
18 февраля издание NHK сообщило, что японское Министерство обороны выражает протест коллегам из КНДР, которые произвели пуск баллистической ракеты межконтинентального характера.
Известно, что выпущенный северокорейскими военными снаряд находился в полёте 66 минут.
Также МБК Северной Кореи преодолело расстояние свыше девятиста километров, достигнув максимальной высоты полёта в 5,7 километра над уровнем моря.
Опубликовано: Ткачёв Андрей