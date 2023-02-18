NHK: МО Японии выразило протест КНДР за пуск баллистической ракеты

Японское Минобороны выразило протест Северной Корее за пуск баллистической ракеты в её сторону.

18 февраля издание NHK сообщило, что японское Министерство обороны выражает протест коллегам из КНДР, которые произвели пуск баллистической ракеты межконтинентального характера.

Известно, что выпущенный северокорейскими военными снаряд находился в полёте 66 минут.

Также МБК Северной Кореи преодолело расстояние свыше девятиста километров, достигнув максимальной высоты полёта в 5,7 километра над уровнем моря.