Стефанчук: Украина хочет получить приглашение в НАТО в июне 2023 года
2023-02-18 13:48
Украинский политик Руслан Стефанчук утверждает, что Киев может быть приглашён в Североатлантический альянс уже летом.
18 февараля спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук публично заявил, что правительство его страны рассчитывает получить официальное приглашение на вступление Киева ряды блока НАТО в июне текущего года. Примечательно, что устав Североатлантического альянса запрещает принимать в организацию страны, которые участвуют в активном конфликте.
Накануне глава СНБО Украины Алексей Данилов выразил уверенность, что украинские войска одержут победу над Россией ближе к концу грядущего лета.
Опубликовано: Ткачёв Андрей