Украинский политик Руслан Стефанчук утверждает, что Киев может быть приглашён в Североатлантический альянс уже летом.

18 февараля спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук публично заявил, что правительство его страны рассчитывает получить официальное приглашение на вступление Киева ряды блока НАТО в июне текущего года. Примечательно, что устав Североатлантического альянса запрещает принимать в организацию страны, которые участвуют в активном конфликте.

Накануне глава СНБО Украины Алексей Данилов выразил уверенность, что украинские войска одержут победу над Россией ближе к концу грядущего лета.