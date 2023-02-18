Рогов: ВСУ стягивают подкрепление в Запорожье из-за значительных потерь
2023-02-18 13:57
Владимир Рогов сообщил об увеличении численности украинской военной группировки в городе Запорожье областного значения.
Лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что вооружённые силы Украины стягивают дополнительные силы в город Запорожье, находящийся под контролем Киева. По данным Рогова, появление новых украинских военных в Запорожье связано с большими потерями ВСУ в данном населённом пункте.
Также Владимир Рогов сообщил, что каждодневно российские военные уничтожают порядка 150 украинских солдат на Запорожском направлении и до 15 единиц тяжёлой бронированной техники.
Опубликовано: Ткачёв Андрей