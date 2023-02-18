Пригожин ответил на слова Макрона о связях ЧВК «Вагнер» с армией России

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Днём субботы основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который накануне публично заявил, что Владимир Путин отрицает связи "Вагнера" с российской регулярной армией, однако после начала конфликта в Украине данная ЧВК была задействована в спецоперации.

По словам Пригожина, Макрон мало осведомлён о деятельности "Группы Вагнера", которая является частной армией, работающей по всему миру и не имеющей отношение к регулярным войскам России.