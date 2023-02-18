Дэвис: ситуация на поле боя для ВСУ намного хуже, чем думают на Западе
2023-02-18 14:10
Американский подполковник Дэниел Дэвис утверждает, что украинские войска в зоне спецоперации находятся в плачевном положении.
В субботу новостное агентство 19Fortyfive опубликовало интервью с подполковником США Дэниелем Дэвисом, который заверил, что многие западные военные эксперты и лидеры государств НАТО уверены в безоговорочной победе армии Украины в военном конфликте с Россией, однако в действительности положение подразделений ВСУ на поле боя существенно хуже и далеко от победы.
Дэвис напомнил, что начальник штабов американских армий Марк Милли сообщил о скорой победе украинских военных, однако в Пентагоне не знают о реальном положении дел на фронте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей